Kenia López Rabadán hace llamado a la paz y el diálogo tras intervención de EU en Venezuela

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado al diálogo y la paz, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

En un mensaje en sus redes sociales, la diputada panista resaltó que, ante esta situación, la protección y garantía de los derechos humanos, como principios básicos del derecho internacional, son fundamentales.

"Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados hago un llamado a la paz y al diálogo como ejes indispensables para atender los hechos en Venezuela, convencida de que es posible construir soluciones duraderas...

"En ese marco, considero indispensable privilegiar la mediación y el acompañamiento de los organismos multilaterales comprometidos con la paz, como vía legítima para favorecer el entendimiento, reducir tensiones y contribuir a una solución democrática, respetuosa y pacífica" detalló.