México emite alerta de viaje y recomienda evitar visitas a Venezuela

Para quienes ya se encuentran en territorio venezolano, instó a registrar su estancia en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior y contactar inmediatamente a su Embajada.
sábado, 3 de enero de 2026 · 17:28

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Embajada de México en Venezuela difundió este sábado una advertencia urgente a la comunidad mexicana, recomendando evitar todo viaje al país sudamericano debido a la inestabilidad generada por la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado publicado en redes sociales, la representación diplomática mexicana enfatizó:

"Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela". Para quienes ya se encuentran en territorio venezolano, instó a registrar su estancia en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior y contactar inmediatamente a la Embajada a través del correo embavenezuela@sre.gob.mx o el teléfono de emergencias +58 412-2524675.

La alerta incluye recomendaciones de seguridad como priorizar la protección personal, evitar zonas de posibles manifestaciones y no participar en ellas. 

Horas antes, la Embajada había emitido otro aviso urgiendo mantener la calma, seguir indicaciones locales y tener a mano documentos, agua y medicamentos.

 

Contexto de la crisis

La advertencia se produce en respuesta directa a la operación militar estadunidense ejecutada en la madrugada, que incluyó ataques aéreos en Caracas y otras regiones, y la posterior captura de Maduro. 

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente la intervención, calificándola como una "clara violación" al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de otro Estado.

