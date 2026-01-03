Morena respalda postura de Sheinbaum contra la intervención en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional de Morena respaldó esta mañana la postura del gobierno mexicano de condena a la incursión y detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, la dirigencia morenista encabezada por Luisa María Alcalde Luján, consideró que la posición asumida por México se sustenta en el respeto al derecho internacional, la vocación pacifista de México y la defensa irrestricta de la soberanía de los países.

El rechazo a la acción militar por parte del partido oficialista ocurre en un contexto de distanciamiento de los partidos de oposición, el PAN y el PRI, a la postura de la jefa del Estado Mexicano, pues las dirigencias de ambos partidos consideraron que la medida acaba con una “narcodictadura”.

Por parte del partido guinda, se invocó en contrapartida, las disposiciones constitucionales respecto a los principios de autodeterminación, de no intervención y de solución pacífica de las controversias.

“Reiteramos que el diálogo, la negociación y los mecanismos multilaterales son las únicas vías legítimas para la resolución de controversias entre naciones. Cualquier acción que se aparte de estos principios pone en riesgo la estabilidad regional, debilita el sistema internacional y afecta la convivencia entre los pueblos”, concluyó.