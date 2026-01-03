Morenista busca garantizar inclusión de personas con discapacidad a servicios turísticos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La diputada de Morena, Magda Erika Salgado Ponce, presentó una iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar el acceso a servicios turísticos para personas que tengan algún tipo de discapacidad.

La iniciativa tiene el concepto de turismo accesible (turismo para todos) y persigue la supresión de las barreras al turismo realizado por personas con discapacidades.

“El turismo es una actividad que debe ser cuidada, no sólo por que ocupa el tercer lugar en la captación de divisas, también porque en su seno puede prosperar una educación y cultura de respeto a los derechos humanos. No hay turismo sin educación; tampoco derechos humanos sin una sociedad que no esté comprometida con la creación de las oportunidades que puedan elevar la calidad de vida de sus integrantes”, detalló.

La legisladora resaltó que se ha buscado operar en niveles de accesibilidad como la física o apertura de los espacios turísticos a las personas con discapacidad, estableciendo recomendaciones de accesibilidad para el sector turismo.

Con la iniciativa se busca facilitar que las personas con discapacidad accedan a los establecimientos de hospedaje, restaurantes, áreas de recreación, servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre en condiciones de igualdad y con los mismos derechos de los que son sujetos los restantes segmentos de la población.

La iniciativa propone robustecer las fracciones VI, VII y VIII al Artículo 34 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de promover el programa en materia, mediante medios digitales y materiales promocionales que sean accesibles para todas las personas y establecer herramientas de seguimiento y evaluación a los prestadores de servicios turísticos para cumplir con las normas establecidas para dicho programa.