PAN condena “narcotiranía” de Maduro sin reivindicar postura del Estado mexicano

PAN condena “narcotiranía” de Maduro sin reivindicar postura del Estado mexicanoLejos de la condena que el Estado mexicano ha fijado, por violaciones al derecho internacional, el albiazul, ni siquiera se refirió a las condiciones de la operación ni a las disposiciones de derecho internacional que la mayoría de los países están expresando.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La dirigencia nacional del PAN condenó hoy la “narcotiranía” y las consecuencias humanitarias y democráticas del régimen de Nicolás Maduro, quien esta madrugada fue sustraído del país en una operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A través de un comunicado, el PAN expresó su “más firme condena” al régimen “que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y cancelado sus libertades democráticas”.
Lejos de la condena que el Estado mexicano ha fijado, por violaciones al derecho internacional, el partido que preside Jorge Romero Herrera, ni siquiera se refirió a las condiciones de la operación ni a las disposiciones de derecho internacional que la mayoría de los países están expresando, y cargó la culpa sobre el gobierno de Maduro:
“La situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión”.
La dirigencia panista expuso que el 80% de la población vive en condiciones de miseria, más de 8 millones viven en el exilio y hay cientos de presos políticos. además, acusó un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2024.
El PAN, se pronunció por una transición pacífica a la democracia que garantice a los venezolanos elegir su futuro político; exigió la libertad inmediata de presos políticos para dar inicio a un proceso de reconciliación.
“El PAN reitera su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad humana en América Latina”, concluyó.