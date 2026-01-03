PAN condena “narcotiranía” de Maduro sin reivindicar postura del Estado mexicano

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Eduardo Miranda; Presidencia de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La dirigencia nacional del PAN condenó hoy la “narcotiranía” y las consecuencias humanitarias y democráticas del régimen de Nicolás Maduro, quien esta madrugada fue sustraído del país en una operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un comunicado, el PAN expresó su “más firme condena” al régimen “que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y cancelado sus libertades democráticas”.

Lejos de la condena que el Estado mexicano ha fijado, por violaciones al derecho internacional, el partido que preside Jorge Romero Herrera, ni siquiera se refirió a las condiciones de la operación ni a las disposiciones de derecho internacional que la mayoría de los países están expresando, y cargó la culpa sobre el gobierno de Maduro:

“La situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión”.

La dirigencia panista expuso que el 80% de la población vive en condiciones de miseria, más de 8 millones viven en el exilio y hay cientos de presos políticos. además, acusó un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2024.

El PAN, se pronunció por una transición pacífica a la democracia que garantice a los venezolanos elegir su futuro político; exigió la libertad inmediata de presos políticos para dar inicio a un proceso de reconciliación.

“El PAN reitera su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad humana en América Latina”, concluyó.