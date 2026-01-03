Protestan en la Embajada de EU en México por la captura de Nicolás Maduro (Videos)

La protesta en la nueva Embajada de Estados Unidos en México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupos activistas y organizaciones solidarias con Venezuela convocaron a una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en México para repudiar la operación militar estadunidense que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, esta madrugada.

La manifestación comenzó con convocatorias en redes sociales desde temprano, condenando la operación militar.

La protesta, de carácter pacífico y con asistencia moderada (alrededor de 40 personas, según reportes iniciales), condena lo que llaman una "intervención imperialista" y violación a la soberanía venezolana. Los manifestantes portaron carteles exigiendo la liberación de Maduro y el respeto al derecho internacional.

La detención de Maduro, anunciada por Donald Trump, se basa en cargos de narcoterrorismo, por lo que será juzgado en Nueva York. El evento ha generado división regional, con celebraciones en la oposición venezolana y rechazos de aliados del chavismo.

El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, emitió un comunicado condenando enérgicamente la acción como una "intervención militar".