Senadores de Movimiento Ciudadano condenan la intervención de EU en Venezuela

“Nuestra solidaridad está con las familias venezolanas que hoy enfrentan temor e incertidumbre”, dice la bancada del partido naranja en un comunicado
sábado, 3 de enero de 2026 · 18:08

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado condenó la intervención militar ocurrida en territorio de Venezuela, al tratarse de una acción que vulnera el derecho internacional y contraviene los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado, la bancada emecista afirmó que las intervenciones militares externas no abren caminos de libertad; por el contrario, debilitan la estabilidad regional y erosionan las normas que regulan la convivencia entre los Estados.

"El empleo de la fuerza y la intimidación no puede ser un instrumento legítimo para enfrentar una crisis política. Nuestra solidaridad está con las familias venezolanas que hoy enfrentan temor e incertidumbre: ninguna causa democrática puede sostenerse sobre la violencia", aseguran.

La bancada emecista también hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ejerza plenamente su responsabilidad en la contención del conflicto y en la promoción de un proceso político que permita la recuperación de la democracia en Venezuela, con respeto a la legalidad internacional y a la voluntad de su pueblo. 

"América Latina necesita más política, más cooperación y menos fuerza; no hay soberanía posible sin democracia, ni democracia que se imponga por la vía de la guerra", finaliza el pronunciamiento.

