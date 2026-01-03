Sheinbaum condena la intervención de EU a Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la intervención de Estados Unidos a Venezuela “más allá de la presidencia de Maduro” y se manifestó por mantener unidad en América Latina en defensa de las soberanías, basados en leyes internacionales y en la Carta de Naciones Unidas.

“Nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución, esto es más allá incluso de la presidencia de Maduro. Tiene que ver con la política internacional, las leyes internacionales y tiene que ver con principios muy claros de la política exterior mexicana que nosotros defendemos y en ese marco es nuestra declaración de condena a esta intervención”, declaró este sábado.

En entrevista luego de su visita al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a que “algo se tiene que hacer con México”, respondió:

“Bueno él ha declarado varias veces esto; sin embargo, tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos”.

Hay comunicacion, dijo, un entendimiento en temas de seguridad, resultado de varias reuniones; la primera en México, incluso, con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Nosotros como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación”.

En torno a la relación que habrá con el gobierno que siga en Venezuela, la jefa del Ejecutivo mexicano reveló que revisará el asunto con el equipo de Gobierno y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del marco constitucional de México.

Por lo pronto, no contempla una comunicación con Trump, aunque su gobierno se mantiene atento, y destacó: “Estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, otros presidentes han estado buscándonos y ya más tarde o mañana daremos un posicionamiento adicional”.

En el mismo sentido señaló que “es muy importante para América Latina y el Caribe mantenernos juntos, en general con todos los países del mundo, nos parece muy importante la defensa de las leyes internacionales, de los tratados internacionales, de la carta de Naciones Unidas y la defensa, sobre todo, de la soberanía de los pueblos, la solución pacífica de cualquier conflicto”.

La presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que su administración defiende la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de México, establecida en la Constitución y que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto.

“De igual manera el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas, ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela y vamos a estar atentos a los acontecimientos”.