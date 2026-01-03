Tras ataque a Venezuela, Trump dice que “algo tenemos que hacer con México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas unas horas después de la operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que los cárteles del narcotráfico dirigen México, por lo que “algo se tiene que hacer con México”.

En una entrevista telefónica con Fox News, a Trump se le preguntó si la operación en Venezuela es un mensaje para México y su presidenta, Claudia Sheinbaum.

El mandatario estadunidense aseguró que la captura de Maduro y Cilia Flores “no buscaban” ser un mensaje para Sheinbaum e insistió en que “hemos sido muy amigables” con ella.

Sin embargo, añadió que la presidenta mexicana “está muy asustada con los cárteles”, y lamentó que cuando le ha ofrecido ayuda para combatirlos, Sheinbaum ha respondido “no, no, por favor, señor presidente, no”.

Trump consideró que Claudia Sheinbaum es “muy agradable, pero los cárteles están dirigiendo México. Ella no dirige México, los cárteles lo dirigen”.

“Tendremos que hacer algo, porque perdemos 300 mil personas, el número real podría ser 100 mil, pero son muchos, por las drogas. Drogas que vienen por la frontera sur. Algo tenemos que hacer con México”, finalizó Trump.