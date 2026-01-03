Tras intervención militar en Venezuela, México "condena y rechaza enérgicamente" captura de Maduro

Maduro. El presidente de Venezula en septiembre del año pasado. Foto: Nicolás Maduro / Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras el anuncio de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro el gobierno de México rechazó las acciones militares unilaterales llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra objetivos en territorio venezolano, calificándolas como una violación flagrante al derecho internacional.

El comunicado oficial, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subraya la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas y advierte sobre los riesgos para la estabilidad en América Latina.

De acuedo con el documento, las operaciones estadunidenses representan una “clara violación” del artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de cualquier nación. “México condena y rechaza enérgicamente estas acciones”, se lee en el texto.

El pronunciamiento llega en medio de reportes sobre ataques aéreos y operativos terrestres en Venezuela, presuntamente dirigidos contra instalaciones vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. Fuentes diplomáticas consultadas indican que estas acciones podrían estar motivadas por acusaciones de narcotráfico y violaciones a derechos humanos, aunque Washington no ha emitido un comunicado oficial al respecto hasta el momento.

En su llamado, México insta a un cese inmediato de cualquier agresión y enfatiza que el diálogo y la negociación son “las únicas vías legítimas y eficaces” para resolver las diferencias.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación o facilitación, posicionándose como un posible puente en un conflicto que amenaza con escalar. Además, urgió a la ONU a intervenir de manera inmediata para desescalar tensiones y promover soluciones pacíficas y sostenibles.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo y la proscripción del uso de la fuerza”, destaca el comunicado, aludiendo a acuerdos regionales que podrían verse comprometidos por intervenciones externas.

La SRE anunció que mantendrá comunicación constante con los aproximadamente 5,000 mexicanos residentes en Venezuela a través de su embajada en Caracas. Se proporcionaron canales de emergencia, incluyendo un teléfono (+58 412-2524675), correo electrónico (embvenezuela@sre.gob.mx) y perfiles en redes sociales como Facebook y X (@EmbamexVen).

“Se recomienda a las personas mexicanas permanecer atentas a la información oficial”, indicó el comunicado.

Este episodio se enmarca en un historial de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, exacerbadas por sanciones económicas y disputas políticas desde 2019.

La intervención militar marcaría un punto de inflexión en la política exterior estadunidense en la región, potencialmente afectando dinámicas migratorias, energéticas y de seguridad en América Latina.