Atacan restaurante-palapa con bombas molotov en Coatzacoalcos

COATZACOALCOS, Ver., (apro) .- Un ataque con bombas molotov provocó el incendio total del restaurante-palapa El Calamar, ubicado sobre el Malecón Costero de Coatzacoalcos. Este hecho recrudece el clima de inseguridad que se vive en la región sur del estado, donde en las últimas semanas se han registrado agresiones contra negocios, homicidios y la privación de la libertad de dos empresarios.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado fue cometido por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Previo al ataque, los agresores colocaron una lona con amenazas dirigidas a los propietarios del establecimiento, en la que advirtieron que hechos similares podrían repetirse contra otros centros nocturnos asentados sobre el bulevar, como Nueva Yol, Tantra e incluso casinos de la zona.

Tras lanzar los artefactos incendiarios, los agresores huyeron con rumbo desconocido. El personal que se encontraba en el lugar logró salir de inmediato al percatarse del fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las llamas consumieron por completo la estructura del restaurante, pese a la rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes aseguraron el inmueble y retiraron la lona con mensajes intimidatorios para integrarla a las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que este es el segundo incendio registrado en el establecimiento en un periodo de año y medio. El primero ocurrió durante la madrugada del 16 de mayo de 2024.

Durante 2025 se han registrado diversos incendios en negocios de Coatzacoalcos, hechos que autoridades y representantes del sector comercial han vinculado con acciones de la delincuencia organizada, presuntamente como mecanismo de presión para el pago de cuotas.

Este panorama de inseguridad ha derivado en el cierre de establecimientos y en el desplazamiento de comerciantes y familias ante el temor de nuevos ataques.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, los propietarios del restaurante informaron que todo el personal se encuentra a salvo y agradecieron la pronta respuesta de las corporaciones de emergencia y seguridad que acudieron al lugar.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para esclarecer el atentado y dar con los responsables, al señalar que su principal prioridad es conservar las fuentes de empleo de más de 30 familias y retomar operaciones en cuanto las condiciones lo permitan.

El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en el sur de Veracruz, como el asesinato de cuatro personas al interior de una chatarrera en Acayucan y el incendio de otro establecimiento comercial en ese mismo municipio.

También se suma la privación ilegal de los empresarios Jorge Luis Colmenares y Antonio Escobar, quienes el pasado lunes fueron sustraídos de un domicilio del fraccionamiento Los Mangos, en el municipio de Cosoleacaque, muy cerca de Coatzacoalcos.

Ficha de búsqueda de Jorge Luis Colmenares. Foto: Especial

Ficha de búsqueda de Antonio Escobar. Foto: Especial.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió las fichas para la localización de ambas víctimas; sin embargo, la familia señala que no ha recibido información sobre avances y que tampoco ha habido contacto por parte de los captores.