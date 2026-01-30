CCH Sur anuncia regreso a clases presenciales tras asesinato de estudiante dentro del plantel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro meses del asesinato de un estudiante en sus instalaciones, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur anunció el regreso a las aulas para su comunidad estudiantil.



Por medio de un comunicado, la Dirección del Plantel Sur informó que el próximo martes 3 de febrero dará inicio el semestre 2026-II de forma presencial, pues los estudiantes se encontraban tomando clases vía remota.



De acuerdo con la institución perteneciente a la UNAM, el retorno se enmarca en nuevas condiciones de infraestructura y seguridad para los estudiantes, entre las cuales destacan:



Nuevos controles de acceso

Mayor número de botones de emergencia

Instalación de luminarias

Conformación de las brigadas universitarias



Comunicado:







El regreso a las instalaciones ha sido tema de disputas entre estudiantes, padres de familia y autoridades educativas, pues anteriormente el Departamento de Sistemas de la Dirección del plantel realizó encuestas sobre la reanudación de actividades presenciales. Sin embargo, los resultados arrojaron continuar en modalidad a distancia.



El pasado 24 de noviembre, el CCH Sur abrió sus puertas para llevar a cabo recorridos al interior.



El inicio del semestre 2026-II representa “una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad”, luego de que el pasado 22 de septiembre Lex Ashton “N”, de 19 años, asesinara a Jesús Israel, de 16, y dejara lesionado a un trabajador de la institución