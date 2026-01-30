Otras Noticias
Además de carecer de una edad mínima de retiro, el sistema de pensiones público de esta entidad vecina a la CDMX está controlado por instancias políticas. Un estudio revela que el gasto local en jubilaciones crece a doble dígito y pronto superará el presupuesto para nóminas y obra pública.
Autoridades del Registro Civil alertaron sobre una gran red nacional dedicada a la venta ilegal de actas de nacimiento y matrimonio a migrantes, cuyos precios alcanzan los 2 mil dólares. Funcionarios y grupos criminales están involucrados.
Esta tarde, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y el del PT, Alberto Anaya, presentaron el documento ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), para luego reunirse en una concentración multitudinaria con militantes de ese norteño estado.