Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente hablan sobre agenda en común y seguridad regional

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en septiembre pasado. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de una agenda bilateral muy movida, marcada por el envío reciente de capos mexicanos a Estados Unidos, el arranque de la renegociación del TMEC, o las amenazas de Washington contra los países que envíen petróleo a Cuba, el canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo Marco Rubio, titular del Departamento de Estado en el gobierno de Donald Trump.

En un escueto mensaje publicado en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que los dos funcionarios “reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común”, sin ofrecer más detalles. El Departamento de Estado se limitó en afirmar que los dos hombres hablaron sobre “avances en las prioridades en común y la seguridad regional”.

Este diálogo tuvo lugar apenas un día después de la llamada de cerca de 40 minutos que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump, en la cual abordaron temas sobre la frontera, la lucha contra los grupos criminales y el comercio. El mandatario estadunidense calificó el diálogo de “muy positivo” y cubrió de elogios a Sheinbaum –se refirió a ella como “mujer maravillosa y muy inteligente--, mientras que la presidenta de México definió la conversación como “productiva y cordial”.

El estrechamiento de las comunicaciones entre funcionarios del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos y el de México refleja la intensa agenda bilateral y la multiplicación de las exigencias de la administración de Trump hacia México. Tan solo en los primeros 30 días de 2026, el gobierno de México envió 37 líderes criminales a Estados Unidos a petición del gobierno de Trump, y facilitó la captura del presunto criminal canadiense Ryan Wedding, en la cual quedó abierta la duda de si agentes del FBI participaron activamente en un operativo en México.

En el plano económico, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, viajó a Washington esta semana, donde sostuvo reuniones con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Trump, para empezar la discusión sobre la futura renegociación del TMEC.

A pesar de estos diálogos, la relación bilateral sigue fluctuando según las medidas unilaterales y las amenazas de Trump: apenas ayer, el gobierno de Estados Unidos anunció que impondría aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, país sometido a un embargo de Estados Unidos, con el objetivo anunciado de provocar un cambio de régimen en la isla.

Aunque no mencionó específicamente a México, la amenaza estuvo dirigida en gran parte al gobierno de Sheinbaum, que ha asumido un papel cada vez más importante en el abastecimiento de petróleo de la isla, especialmente desde que el gobierno de Trump secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro, el principal patrocinador del gobierno cubano en la región, en diciembre pasado.