Más de 13 mil equipos de escuelas públicas y privadas se han registrado en “Mundialito escolar”

Mundialito en las escuelas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México, una de las tres sedes de la Copa Mundial FIFA 2026, ya se han registrado más de 13 mil equipos de escuelas públicas y privadas para participar en el “Mundialito escolar”, informó el titular de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez.
En tanto, autoridades escolares y deportivas presentaron la imagen oficial del “Mundialito escolar” y recordaron que el lunes 2 de febrero inicia formalmente el registro en la página https://mundialitoescolar.sep.gob.mx/.
En una reunión virtual de trabajo entre autoridades estatales escolares y deportivas, el titular de la AEFCM informó que en la capital del país -donde se jugará el partido inaugural de la justa mundialista- ya se han registrado 66 mil 869 futbolistas, quienes integran 13 mil 375 equipos provenientes de cuatro mil 150 escuelas públicas y privadas.
Por su parte, Delgado Carrillo anunció que, para impulsar la difusión y el impacto del “Mundialito escolar”, se creará una imagen exclusiva que difundirá en todo el país.
Además, se contará con playeras, lonas y otros materiales para que todos los participantes se vinculen plenamente con el campeonato escolar.
El expresidente nacional de Morena propuso impulsar una campaña en redes sociales que motive a los equipos a grabar videos y documentar su participación en el torneo, el cual “será un éxito”.
Las autoridades coincidieron en que, para eficientar tiempos y recursos, la etapa final del “Mundialito escolar” se “empalme” con los Juegos Escolares Nacionales y los Juegos Nacionales de Educación Media Superior, para que niños, adolescentes y jóvenes “se sientan parte de esta fiesta deportiva y no la perciban como algo ajeno”.
También acordaron difundir “con mayor fuerza” la convocatoria al “Mundialito escolar” a partir del próximo lunes 3 de febrero, cuando se abre el registro formal en internet, en todas las escuelas del país.
Además, se va a difundir de manera mensual las estadísticas de los equipos participantes.