Poder Judicial deberá recortar 10% de su personal en áreas administrativas para eficientar gastos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) solicitó a todas las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación (PJF) reducir a su personal en un 10% lo que implicará el despido de hasta 500 trabajadores de confianza.

Fuentes judiciales confirmaron a Proceso que desde hace dos semanas los titulares de áreas administrativas fueron notificados por el OAJ de que deben realizar un ajuste del 10% de las plantillas laborales con base en el Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026.

Dicho acuerdo establece que al cierre de este mes debe disminuir el costo total anual de las estructuras orgánicas del PJF.

Proceso consultó con la oficina de comunicación social del PJF que explicó que el recorte es parte de la estrategia para eficientar gastos debido a que, conforme a lo informado el pasado 26 de enero por el presidente del OAJ, Néstor Vargas, de cada 100 pesos que recibe la institución, 92 se van al capítulo de sueldos y salarios.

La petición de recortar el 10% de cada área administrativa llegó a los correos electrónicos de los titulares, quienes no podrán disponer del personal sindicalizado sino únicamente del personal de confianza no sindicalizado, que aproximadamente son 5 mil trabajadores.

El recorte no afecta al personal administrativo de órganos jurisdiccionales sino sólo la estructura del OAJ, que incluye al personal del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).