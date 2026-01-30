Venta ilegal de actas de nacimiento y matrimonio a migrantes opera desde 2013

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- Desde octubre de 2025 autoridades del Registro Civil de todo el país fueron alertadas sobre la existencia de una “gran red” dedicada a la venta ilegal de actas de nacimiento y matrimonio a personas extranjeras, principalmente migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o permanecer en México ante “el cierre” de la frontera norte.

La denuncia fue expuesta durante la XLV Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec), celebrada en Zacatecas. Dos meses después, el 5 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula y la Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé ubicado a un costado de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde diariamente acuden cientos de migrantes provenientes de África, Asia, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica para realizar trámites migratorios.

Durante el operativo, las corporaciones de seguridad detectaron que el cibercafé era operado por dos hombres que se hacían pasar por abogados y ofrecían a los migrantes gestiones ante la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM). Los supuestos gestores cobraban entre dos mil 500 y cinco mil pesos por trámite.

Uno de ellos, de entre 35 y 40 años de edad y aproximadamente 1.75 metros de estatura, y el segundo, de entre 32 y 35 años y 1.70 de altura, aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México para “agilizar” procesos. Hasta la fecha, ambos continúan prófugos.

Durante la XLV Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec), celebrada en Zacatecas, se mencionaron antecedentes de este tipo de delitos que se remontan al menos a agosto de 2013, cuando en Durango —en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Cuencamé— autoridades catearon 34 establecimientos donde se comercializaban actas de nacimiento y matrimonio.

Mercado negro desde 2018

Con el arribo masivo de migrantes a partir de 2018 también se abrió un mercado negro de la Forma Migratoria Múltiple (FMM), documento que permite permanecer legalmente en México hasta por 180 días. Gestores llegaron a ofrecerla hasta en 20 mil pesos, pese a que su trámite es gratuito. Migrantes revelaron que el documento podía costar hasta mil dólares y les permitía trasladarse del sur al norte del país sin ser detenidos por autoridades.

Quienes no podían pagar se integraban a caravanas que caminaban durante meses para evadir retenes. “No es lo mismo ayudar a uno o dos migrantes que tener a dos mil en la mano”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Luis Abarca, quien ha acompañado a personas extranjeras en sus procesos de regularización.

El activista afirmó que el fenómeno migratorio se convirtió en un negocio en el que participaron desde ONG hasta funcionarios públicos.

Detalló que actualmente un acta de nacimiento puede alcanzar hasta mil 500 dólares en el mercado negro de Chiapas, siendo cubanos y haitianos quienes más recurren a su compra. En municipios con presencia indígena, explicó, es más fácil conseguir estos documentos debido a la operación de grupos criminales.

“Ahora el negocio es la venta de actas de nacimiento”, afirmó al explicar que migrantes que perdieron su estatus en Estados Unidos buscan regresar a México con pasaporte mexicano, lo que les permitiría acceder a procesos de reunificación familiar.

Relató además que un funcionario del Registro Civil en un municipio indígena de Los Altos de Chiapas prefirió renunciar a su cargo luego de que le propusieran integrarse a la red de venta de actas. “Cuando caiga el operativo, al que van a chingar es a mí”, habría contado.





Denuncias

Entre 2017 y 2022, durante el primer mandato de Donald Trump, un acta de nacimiento en Chiapas podía costar alrededor de cinco mil pesos. Hoy, el documento más solicitado es el acta de matrimonio, cuyo precio oscila entre mil 500 y dos mil dólares, ya que facilita el acceso a la residencia temporal o permanente y, posteriormente, a la naturalización.

De acuerdo con el activista, su comercialización incluso se promueve desde países como Cuba.

El 12 de enero último, la Dirección General del Registro Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades cometidas por tres funcionarios del municipio de Tzimol, fronterizo con Guatemala, luego de detectarse el registro de un ciudadano iraquí como supuesto originario de esa localidad.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó el 19 de enero que, tras una auditoría del órgano interno de control del Registro Civil estatal, se hallaron anomalías en los sistemas de expedición y corrección de actas. Tres trabajadores del área de sistemas (identificados como Jorge Ervin, Juan y José) fueron señalados por su presunta vinculación con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes.

Contra ellos se solicitaron órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas informáticos. La carpeta de investigación permanece abierta ante la posibilidad de más implicados.

Ante esta situación, el Registro Civil de Chiapas implementó medidas para frenar la expedición irregular de documentos. Cada oficial debe regresar a oficinas centrales los folios utilizados, junto con el número de inscripción del solicitante y el certificado de nacimiento correspondiente.

Desde que los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron la alerta, el Registro Civil de Chiapas activó protocolos internos para impedir que oficiales municipales continúen con estas prácticas, además de que se mantienen las auditorías, aseguró la directora general del organismo en la entidad, Dolores Estrada Gordillo.

Las alertas ya alcanzaron el ámbito internacional. En días recientes, la Embajada de México en Manila detectó a un ciudadano chino que presentó un acta de nacimiento mexicana. Previamente, el 22 de agosto, el cónsul encargado en Houston, Juan Carlos Hernández Wocker, informó sobre múltiples casos de personas nacidas en Cuba que presentaron actas mexicanas válidas en el sistema, con CURP certificada, pero sin anotaciones marginales ni número de certificado de nacimiento.

Los documentos, tres expedidos en Aguascalientes, uno en Nayarit y otro en Puebla, fueron adquiridos de manera fraudulenta en Tapachula, según declararon los propios extranjeros. Posteriormente eran enviados por mensajería a Estados Unidos para solicitar pasaportes mexicanos y evitar la deportación.

De acuerdo con autoridades consulares de Houston, Texas, fue en Tapachula donde cinco ciudadanos cubanos adquirieron actas de nacimiento mexicanas que posteriormente presentaron ante el Consulado de México para intentar tramitar pasaportes como supuestos ciudadanos mexicanos.

Consultada sobre el caso, la cónsul general de México en Houston, María Elena Orantes López, comentó que el consulado tiene como normatividad reportar de manera inmediata a la Secretaría de Relaciones Exteriores cualquier documento apócrifo que sea presentado en ventanilla solicitando documentos oficiales mexicanos.

Reconoció que personas de otras nacionalidades se acercan al consulado, pero son detectados por el personal que recibe capacitación constante.