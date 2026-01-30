Vinculan a proceso a “El Botox” por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

MORELIA, Mich. (apro).- Este viernes fue vinculado a proceso César Alejandro “N”, alias “El Botox”, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en contra de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Ayer arrancó la audiencia para la vinculación a proceso de “El Botox”, líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”, quien se abstuvo de rendir declaración y de echar mano de la duplicidad de plazo previsto en la ley para que su situación legal fuera definida.

Tras un receso en la audiencia que se prolongó hasta este viernes, el juez de control, Brasil Cuadra Duarte, mandató la vinculación a proceso de “El Botox” dentro de la causa 240/2025, una semana después de su detención en la comunidad de Cenobio Moreno del municipio de Apatzingán.

El 24 de enero, César Alejandro “N”, junto con Eder “N” y Esteban “N”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en diversos delitos del orden federal acusados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también se les dictó prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

Debido a ello, la audiencia de vinculación a proceso por el homicidio de Bernardo Bravo fue virtual, participando vía remota quienes forman parte del proceso, incluido el juez de control. La pantalla mostró a “El Botox” tras un enrejado, vestido de beige, nervioso, por momentos caminando de un lado al otro en el cuarto de “El Altiplano” en donde se encontraba.

Previamente, el 4 de octubre, Bernardo Bravo fue secuestrado alrededor de 24 horas por “Los Blancos de Troya”, su familia tuvo contacto con él hasta el día seis. También había sido víctima de amenazas, robo de maquinaria y amagos para que abandonara las huertas de limón que poseía. El grupo delincuencial encabezado por “El Botox” amedrentó a los pobladores de la localidad de Cenobio Moreno, para que presionaran a Bernardo por un incremento en el precio del limón.

Contra “El Botox”, la Fiscalía General del Estado cuenta con otras seis órdenes de aprehensión que están en proceso de cumplimentarse, una por el homicidio de Javier Ureña González, alcalde provisional de Buenavista en 2018, otra por tentativa de homicidio, y el resto por extorsión.