Alcalde llama a mantener la unidad morenista por encima del deseo "legítimo" de participar

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján durante la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, insistió que en la reforma electoral se considere la elección de los legisladores plurinominales, pese que líderes oficialistas afirman no conocer la propuesta de reforma y supuestamente están en pláticas con líderes de las bancadas aliadas para llegar a un acuerdo para redactar la iniciativa.

Durante su participación en la Plenaria de Morena, Luisa María Alcalde, cuestionó sobre qué puede tener de antidemocrático el pensar fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, de revocación de mandato o de consulta popular.

“Por lo pronto, algo importante es que yo creo que aquí nadie estará en desacuerdo en que el que los plurinominales sean electos, elegidos exclusivamente por las cúpulas de los partidos a contentillo, pues no es algo que fortalezca a la democracia y que podemos realmente pensar en otros, no sé cuáles, pero hay varios ejemplos de diferentes esquemas para poder tener una representación proporcional, pero no de una decisión unilateral de las dirigencias de los partidos.

“Y miren que se los digo como presidenta de Morena, si fuera por mí, pues mira, yo pongo a todos, pero no es el caso. Entonces, cómo ir pensando realmente en que estos mecanismos se fortalezcan y lo mismo lo que es la participación ciudadana. ¿Qué puede tener de antidemocrático el pensar fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, de revocación de mandato o de consulta popular? ¿Cómo podemos fortalecer estas figuras hacia el presente y el futuro?”, cuestionó.

La líder del partido oficialista también criticó a la oposición y los llamó grotescos por poner el mote de “Ley Maduro” a la propuesta de reforma electoral.

“Vamos a tener, bueno, dos cosas interesantes. Una es la reforma electoral, que ustedes pues aquí habrán de discutir, habrán de analizar. Todavía no hay una propuesta de la presidenta y estos mentirosos ya hasta le pusieron ‘ley maduro’".

Y agregó: “Son tan grotescos que no tienen proyecto, no plantean nada. Pero nosotros sí hay ya cierta ruta que creemos que puede ir dando luz hacia la discusión de la reforma electoral”, enfatizó.

Para finalizar, Alcalde pidió la unión del partido guinda y evitar la división por deseos legítimos de participar para no dejar en manos de la oposición al país.

“A todos nos tiene que quedar claro que, por encima de nuestro deseo legítimo, nuestra aspiración legítima de participar, pues por encima de eso está el proyecto de país y que espacios para participar, hay distintos y hay diversos, y que no tiene que llevarnos eso a ninguna división. Al contrario, cada vez tener más claro, y ojalá se vaya quedando más claro, porque ahí está la derecha.

“Si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos estamos viendo el ombligo, ¿en manos de quién le dejamos este país? Si nos descuidamos del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano... No podemos nosotros defraudar al pueblo de México”, enfatizó.