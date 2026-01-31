Destitución de director del CIDE fue “técnica y sustentada en la legalidad: Rosaura Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), defendió que la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue “técnica y sustentada totalmente en la legalidad”.

Cuestionada sobre el amparo que el economista interpuso contra su destitución, ordenada por ella, informó que el área jurídica de la Secretaría seguirá el proceso.

“Por supuesto que se va a seguir, hay una parte que es nuestra obligación seguir. Y el jurídico está al pendiente”, dijo.

Entrevistada luego de la inauguración del Foro La inteligencia artificial en la vida pública de México en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Ruiz Gutiérrez recordó que la causa de la destitución de Romero Tellaeche ya se dio a conocer.

La noche del miércoles 28, la Secithi emitió un comunicado en el que informó que el cambio fue porque el economista incumplió el Estatuto General del CIDE y la Ley General de Ciencia, además de que había descontento de la comunidad cideita.

Entonces, Ruiz Gutiérrez aseguró que el proceso de cambio en la dirección general del CIDE “ya concluyó, se tomó la decisión y el CIDE debe trabajar para recuperarse”.

Y dijo que este Centro, ahora dirigido por Lucero Ibarra Rojas, debe seguir los procesos “de cualquier cambio de dirección, como ocurre en cualquier Centro Público de Investigación”. Ello, agregó, incluye la entrega de informes.

La secretaria de Ciencia confirmó que Romero Tellaeche aún tiene una plaza de investigador en el CIDE, pero no aclaró si seguirá como académico en la institución.

El pasado lunes 26 se hizo público el oficio en el que Ruiz Gutiérrez nombraba a Ibarra Rojas como nueva directora interina del CIDE, en lugar de José Antonio Romero Tellaeche.

Horas más tarde, éste dirigió un oficio a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE en el que aseguró que, según el Estatuto General del CIDE y la Ley General en la materia, la designación, permanencia y, en su caso, remoción del titular de la Dirección “se rige por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico”. Al día siguiente, interpuso un amparo indirecto contra su destitución.