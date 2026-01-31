México seguirá enviando ayuda humanitaria a países que lo necesiten: De la Fuente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México seguirá enviando ayuda humanitaria a los países que lo necesiten.

Durante su intervención en la Plenaria de los diputados de Morena, el canciller mexicano resaltó que seguirá con los principios constitucionales de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

“Permítanme muy brevemente revisar con ustedes esos principios constitucionales —ustedes los conocen—, pero vean la claridad con la que podemos tomar decisiones en estos tiempos si los seguimos al pie de la letra: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, ya decíamos la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación para el desarrollo, el respeto y la protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esos son los principios constitucionales.

“Y otro que no está en el texto constitucional, pero que ha sido también distintivo y que vamos a seguir, como ya bien lo decía el diputado Ricardo Monreal, manteniendo como mecanismo para encontrarle salida a los problemas más complejos: propiciar la ayuda humanitaria donde sea requerida. No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere, y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo, y este es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren: México hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite”, enfatizó.

Juan Ramón de la Fuente puso de ejemplo que, en algunos eventos naturales complejos en nuestro país, la ayuda humanitaria siempre ha sido la primera instrucción de la presidenta y esa acción quieren que ocurra en todos los países.

“Como también lo hemos demostrado ante algunos eventos naturales que han generado situaciones complejas en el territorio de nuestro país, la ayuda humanitaria siempre ha sido la primera instrucción de la presidenta, y los primeros en llegar. Eso que nos ocurre en México y que nos ayuda, queremos que ocurra en todos lados. Así que por eso incluyo la ayuda humanitaria en este proceso”, explicó.