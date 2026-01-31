Reforma electoral será legitimada por la voz del pueblo, dice Rosa Icela Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, afirmó que la reforma electoral no será de escritorio, sino de la voz del pueblo, ya que se han realizado audiencias públicas que han demostrado su prioridad con el diálogo abierto.

La secretaria de Gobernación resaltó que lejos de cualquier imposición, esta reforma se construye con participación de la ciudadanía, por lo que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral realizó 63 audiencias públicas en todo el país y Estados Unidos.

“Lejos de cualquier imposición, esta reforma se construye con participación. A través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizamos 63 audiencias públicas en todo el país y con nuestros paisanos en Estados Unidos, demostrando con hechos que nuestra prioridad es el diálogo abierto de todos los sectores de la sociedad.

“El Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas, pero con estos encuentros avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue a sus curules no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo”, enfatizó.

Rosa Icela Rodríguez detalló que en los foros se recabaron mil 353 propuestas, de las cuales 281 provinieron de la Ciudad de México, 586 de los estados, 100 de Estados Unidos y 376 a través del micrositio oficial para la reforma electoral, “Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”.