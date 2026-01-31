Ricardo Salinas Pliego aparece en los correos de Jeffrey Epstein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante un encuentro con el influyente financiero estadunidense Jeffrey Epstein, un magnate acusado de organizar fiestas con personajes ricos y poderosos en las cuales violaban a menores de edad, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego presumió que contaba con 300 hombres para resguardar su seguridad y la de su familia.

De acuerdo con un correo electrónico enviado por Epstein a un destinatario desconocido, que aparece entre los cientos de miles de archivos publicados por el Departamento de Justicia, el encuentro tuvo lugar por 2012, durante una cena organizada por el millonario John Brockman

“Me dijo que tenía 300 (hombres) en seguridad para su familia, esto lo dice todo”, apuntó el financiero a su interlocutor, quien le preguntaba si conocía al presidente de Grupo Salinas. El nombre del interlocutor de Epstein no se puede leer en el archivo, pues fue testado por las autoridades de Estados Unidos.

“Guardaespaldas para su madre, etc; me dijo también que tenía una isla en algún lugar”, comentó Epstein en el intercambio de correos, que tuvo lugar en abril de 2014.

La revelación de los “Archivos Epstein” está causando un profundo escándalo en Estados Unidos, pues sacan a la luz la cercanía de Epstein con algunas de las figuras más poderosas del mundo –el presidente estadunidense Donald Trump o el multimillonario Elon Musk, entre muchos--, y la posible participación de estas personas en fiestas donde se abusaron de menores de edad.