Rosa Icela Rodríguez pide lealtad absoluta de los diputados morenistas al movimiento

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la cuarta reunión plenaria de Morena en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los diputados de Morena lealtad absoluta y enfatizó que los legisladores oficialistas no tienen derecho a fallar al pueblo de México.

En su participación durante la Plenaria de los diputados morenistas en San Lázaro, la secretaria de Gobernación resaltó que los cambios realizados en México se deben al profesionalismo de la presidenta Claudia Sheinbaum y por su amor a México.

“Quiero concluir reconociendo que la trascendencia de estos cambios ha sido posible gracias a quien hoy guía el rumbo de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum. Su profesionalismo, su entrega absoluta, y su profundo amor a la patria, la han convertido en una estadista respetada y reconocida a nivel mundial, pero su mayor fortaleza está aquí en su tierra, este respaldo histórico con más del 77% del pueblo no es gratuito, es la cosecha de gobernar conciencia, con conciencia, con la ley en la mano, pero sobre todo con el corazón y el amor al pueblo.

“Este respaldo nos envía un mensaje contundente: la confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta, no tenemos derecho a fallar. Sigamos su ejemplo de entrega y trabajo incansable, porque en nuestras manos está consolidar el legado de este movimiento”, enfatizó.