Frente frío 27 congela el arranque de enero; lloverá entre lunes y jueves en los siguientes estados

El ambiente frío se sentirá también en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 27 ingresará esta semana al país y provocará temperaturas inferiores a los cinco grados durante la semana en dos terceras parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se pronostican heladas, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, chubascos y lluvias aisladas entre el lunes 5 y el jueves 8 de enero, según el reporte del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, el frente número 26 con características de estacionario sobre el noreste del país originará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional y en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y lluvias aisladas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y cielos despejados sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias y chubascos

Para el lunes se prevé que el frente número 26 adquirirá características de cálido y se moverá hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Mientras que, el nuevo frente frío (número 27) ingresará sobre el noroeste del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, además de chubascos en Baja California.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de México.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio nacional; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con bruma, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 06 al jueves 08 de enero)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el frente frío (número 27) se desplazará lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mencionada región, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvias sobre la mayor parte del país; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de México.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el lunes 05 de enero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 05 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento para el lunes 05 de enero:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: golfo de Tehuantepec.

Martes 06 de enero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche: Sierras de Baja California.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: costa occidental de Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Miércoles 07 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora y Sinaloa.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Jueves 08 de enero: