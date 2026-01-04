México “tiene que ponerse las pilas” en la lucha antinarco, advierte Trump

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante un vuelo en el Air Force One, el domingo. Foto: AP / Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Donald Trump dijo que "México tiene que ponerse las pilas" en la lucha contra el narcotráfico.

Entrevistado por periodistas en el Air Force One la noche del domingo, el mandatario dijo que ha ofrecido repetidamente la asistencia de tropas estadunidenses a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero insistió en que "ella tiene un poco de miedo".

“Hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse las pilas, porque (las drogas) están entrando a raudales por México, y vamos a tener que hacer algo”, dijo Trump un día después de la operación que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Nos encantaría que México lo hiciera, son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles son muy poderosos en México”, insistió Trump, quien volvió a elogiar a Sheinbaum al considerarla como una persona “fantástica”.

"Cada vez que hablo con ella le he ofrecido enviar tropas (…) Está preocupada, tiene un poco de miedo (…) Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles gobiernan México", reiteró.