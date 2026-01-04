Víctimas del Tren Interoceánico presentarán denuncia penal ante la FGR por descarrilamiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del pasado el 28 de diciembre presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en los hechos que provocaron la muerte de 14 personas.

“Los afectados, acompañados de su equipo legal, expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z”, dice la invitación enviada a medios de comunicación por el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano.

El descarrilamiento se registró a las 9:28 horas del 28 de diciembre en la zona de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, sobre la Línea Z del Corredor Interoceánico, un proyecto federal para conectar los océanos Pacífico y Atlántico vía ferrocarril.

La invitación a medios destaca que habrá un mensaje inicial a los medios de comunicación y se pondrá a disposición la información relacionada con la denuncia penal, así como las exigencias de las víctimas.