Becarios de la “Rita Cetina” recibirán 2 mil 500 pesos adicionales al año para útiles y uniformes: SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para 2026, los estudiantes beneficiarios de la beca universal “Rita Cetina”, de primero a sexto grado de primaria, recibirán un apoyo anual adicional de dos mil 500 pesos para comprar útiles y uniformes escolares, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario reiteró que el año que comienza, dicha beca -que inició en el 2025 con los estudiantes de nivel secundaria de escuelas públicas-, se ampliará a los de primarias.

Para ello, añadió, el registro y el inicio de asambleas informativas se harán a partir de febrero próximo, aunque no mencionó una fecha precisa.

Según el expresidente nacional de Morena, el crecimiento del sistema de becas hecho en los últimos siete años permitirá alcanzar en el 2026 una cifra superior a los 22 millones de becarios.

Con ello, agregó, “México se significa en el mundo por otorgar un acompañamiento económico, continuo y universal desde primaria hasta la educación superior, sin precedentes en los sistemas educativos internacionales”.

Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), agregó que, a partir de este lunes 5 inicia la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de secundaria beneficiarios de la Beca Universal “Rita Cetina registrados”, mediante convocatorias en asambleas y “con apoyos directos, sin intermediarios y sin contratiempos”.

Aumentan 2mmp a La Escuela es Nuestra

En la conferencia presidencial, la directora general del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), Pamela López Ruiz, informó que en el 2025 se consolidó la ampliación del programa a la Educación Media Superior, con un esquema de operación similar al de Educación Básica, con lo que se fortaleció la “participación comunitaria y la mejora directa de los planteles”.

La funcionaria detalló que al cierre del ejercicio fiscal 2025, se logró la cobertura de 69 mil 291 escuelas de Educación Básica y seis mil 317 planteles de Educación Media Superior. Lo anterior suma 75 mil 608 escuelas beneficiadas, con una inversión cercana a 24 mil millones de pesos en beneficio de más de ocho millones 400 mil estudiantes.

Para el 2026, adelantó que el presupuesto se incrementó a 26 mil millones de pesos, para atender a nueve millones 500 mil estudiantes de 78 mil 923 escuelas, de las cuales, 72 mil 831 son de Educación Básica, con 42% de cobertura, y 6 mil 92 son de Media Superior con 51%, mediante recursos directos a los comités escolares de administración participativa.

Suman 13.3 millones de becarios

En tanto, Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó sobre los alcances del sistema nacional de becas al cierre de 2025:

-Ocho millones 851 mil 348 becarios de la “Rita Cetina” con una inversión superior a 76 mil 600 millones de pesos

-Cuatro millones 94 mil 419 estudiantes de bachillerato con la beca “Benito Juárez” y más de 40 mil 131 millones de pesos

-409 mil 226 beneficiarios de “Jóvenes Escribiendo el Futuro” con una inversión superior a 11 mil 800 millones de pesos.

En suma, los tres programas alcanzaron en 2025 a 13 millones 354 mil 993 becarios con una inversión anual superior a 128 mil 600 millones de pesos.

Según el funcionario, esa cifra refleja un crecimiento sostenido desde 2019 cuando se atendía a siete millones 200 mil estudiantes, frente a los más de 13.3 millones atendidos al cierre del año pasado.

Trujillo adelantó que para 2026 se atenderá a dos millones 800 mil estudiantes adicionales, consolidando a Becas para el Bienestar como el programa social con mayor número de beneficiarios del país, con un presupuesto que pasó de 58 mil 200 millones de pesos en 2019 a 128 mil 600 millones en 2025.

Y destacó que, con los 178 mil 200 millones de pesos autorizados para 2026, representa un crecimiento acumulado de 216%.

Beca para Michoacán, en febrero

Sobre la Beca “Gertrudis Bocanegra”, creada para estudiantes de Educación Superior de Michoacán, como parte del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó que el gobierno está en el proceso de emisión de tarjetas y con la entrega de los medios de cobro programada para febrero.