“Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”: Sheinbaum tras declaraciones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un posicionamiento más, en el contexto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum responde a los señalamientos de su homólogo estadunidense, Donald Trump, de que en México gobierna el narcotráfico:

La mandataria federal se comunicó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, “me buscó él, hablé con él y de ahí surge este posicionamiento que hicimos conjunto que esencialmente recupera el posicionamiento que hizo México el sábado”, expuso que también este domingo hubo una reunión de cancilleres de la Celac, que seguirá mañana, además de que también se prevé un encuentro de la Organización de los Estados Americanos.

“En México hay que mantenernos unidos, con una visión clara porque esa visión la establece nuestra Constitución y la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos; hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse, eso no lleva a nada”.

Agregó que “se equivocan quienes piensan que fortaleciéndose afuera van a tener mayor presencia con el pueblo de México, no, la soberanía es algo inherente a nosotros, está en nuestra Constitución”, por lo que, aseguró, la posición de todos los mexicanos debe ser la defensa de todos los mexicanos.

Al inicio de la conferencia en la sede presidencial, leyó un posicionamiento en el que reiteró:

Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad, duradera”; después afirmó que “no es menor lo que sucedió con esta invasión, intervención”.

Para México, dijo, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse sin excepciones.

“La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del Siglo XXI, no conducen ni a la paz, ni al desarrollo”.

Sostuvo que continente Americano debe avanzar hacia una nueva visión basada en la cooperación y no en la intervención, con lo que mencionó cinco puntos, primero relacionado con “el respeto pleno restricto a la soberanía”; segundo, la inversión en desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología.

El tercer punto es una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, con comercio justo, “que nos permita ser autosuficientes, como región, a la par de competir contra el crecimiento de Asia”.

El cuarto punto es “el bienestar social como eje central del desarrollo, el crecimiento económico, que no reduce desigualdades ni pobreza, no puede considerarse verdadero progreso” y, por último, “el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo”.

Este posicionamiento también señala que la convicción de “que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El Continente Americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”.

En torno a las amenazas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México por el dominio de los carteles del narcotráfico, la mandataria mexicana recordó que hay entendimientos con el vecino del norte que incluye cuatro principios: Respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Responsabilidad compartida y diferenciada. Respeto y confianza mutua. Y cooperación, sin subordinación.

“Como lo hemos dicho en otras ocasiones: no queremos que el fentanilo, ni ninguna droga, se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida”, habló también de la reducción del homicidio doloso en 37 por ciento. “Cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados”, dijo.

Admitió la violencia que se vive en México, pero responsabilizó que entre las causas está la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos, “así como el grave problema de consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump: la Atención a las Causas también es fundamental”.