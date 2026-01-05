Detienen a diputada morenista en Garita de Calexico; traía presuntamente hasta 20 mil dólares

MEXICALI, B.C. (apro).- Alejandra Ang Hernández, diputada morenista del Congreso de Baja California, fue detenida en la garita de Calexico, Estados Unidos, por presuntamente esconder entre 10 mil y 20 mil dólares en su vehículo.

A la también presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, al parecer, también le habrían quitado la visa, en hechos registrados en la garita nueva ubicada en Mexicali, según indicaron medios regionales.

De acuerdo a las versiones trascendidas entre morenistas y vertidas en redes sociales, la legisladora conducía una camioneta GMC Yukon, color blanca, de su propiedad, donde las autoridades estadunidenses encontraron el dinero escondido en dos espacios: al frente y detrás del vehículo.

Alejandra Ang al parecer no supo justificar el dinero en efectivo, equivalentes a 179 mil pesos o más de 357 mil pesos, dependiendo de la versión y el cambio del día de hoy.

Según los datos divulgados, la diputada local aún sigue retenida. La detección se dio cuando intentaba cruzar a Estados Unidos; el efectivo fue confiscado por el CBP.