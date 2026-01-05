Día de Reyes: la Ssa sugiere no regalar juguetes bélicos, tabletas y celulares

Juguetes a la venta para los Reyes Magos en Tacubaya, CDMX. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud del gobierno federal (Ssa) recomendó a los “Reyes Magos” regalar juguetes que promuevan la actividad física y estimulen el desarrollo cognitivo, la imaginación y creatividad de las niñas y niños.

Por el contrario, sugirió evitar regalos de juguetes bélicos, tabletas y teléfonos celulares; así como leer siempre la etiquetas informativas de los paquetes para disminuir el riesgo de accidentes.

Iasmín Castañeda Pérez, supervisora médica normativa del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), destacó que el juego es una “herramienta fundamental para el desarrollo social y emocional, ya que permite aprender a convivir en grupo, compartir, negociar, resolver conflictos y fortalecer habilidades de liderazgo”.

Por tal razón, dijo mediante un comunicado, que es importante promover actividades lúdicas entre los menores que favorezcan valores de “respeto, cooperación y convivencia pacífica, y evitar el uso de aquellos juguetes o dinámicas de carácter bélico o violento que no contribuyen a estos objetivos formativos”.

Además, Castañeda enfatizó que es esencial leer las etiquetas informativas de los juguetes para disminuir el riesgo de accidentes.

Recomendaciones de juguetes por edades

La especialista detalló recomendaciones para regalar según la edad de los niños:

Niños de 0 a 3 años: evitar juguetes con los que se puedan asfixiar, y aquellos que contienen plásticos con sustancias tóxicas.

Niños de entre 3 a 5 años: regalar bloques de construcción, plastilina, arena cinética o disfraces, ya que promueven el desarrollo motor y activan la imaginación.

Niños de entre 6 y 8 años: regalar juegos de mesa como ajedrez, kits de ciencia, rompecabezas, bicicletas, entre otros juguetes que desarrollan la coordinación y la lógica.?

Niños de entre 9 y 12 años: obsequiar kits de manualidades, instrumentos musicales, robots programables, o videojuegos educativos que desarrollen el pensamiento crítico.

Iasmín Castañeda Pérez, supervisora médica normativa del CENSIA destacó la recomendación de limitar los regalos como tabletas electrónicas y celulares, ya que pueden generar sedentarismo.