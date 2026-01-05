“Están en su derecho”: Sheinbaum sobre la denuncia interpuesta por víctimas del Tren Interoceánico. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No es necesario que se acerquen abogados porque éstos buscan obtener una comisión, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la denuncia que interpondrían las víctimas ante la Fiscalía General de la República, por el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó a 14 personas sin vida. También informó que quedan 11 personas en hospitales.

“Hay que ver quiénes son, quién está interponiendo esta denuncia, vamos a ver y no es necesario que se acerquen, tienen derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen a abogados”, expuso.

La mandataria mexicana agregó que “a veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados, en este caso no lo necesitan”.

A las víctimas y sus familiares les recomendó que “con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran, además de lo que van a recibir por los seguros, el apoyo de una reparación integral del daño”.

Después de asegurar que hay libertad de las personas para presentar la denuncia penal, destacó que la FGR, por obligación, abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de las personas y también porque se registraron heridos,

“Está haciendo las investigaciones a partir de peritajes especializados donde apoya también la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para poder determinar la causa del accidente y a partir de ahí deslindar responsabilidades”, añadió.

La jefa del Ejecutivo Federal también expuso que aún hay dos seguros del tren al que accederán las víctimas y de forma pública afirmó a la Fiscalía que hay garantía de que habrá reparación integral del daño para todas las familias.

En cuanto a inconformidades que habrían manifestado los afectados, la presidenta aseguró que “no ha habido ninguna inconformidad, se tiene comunicación con todos, hay una persona como lo he explicado, en contacto con cada familia incluso también con las familias que siguen hospitalizados algunos de sus miembros, se ha dado este primer apoyo a varias familias ya y que se acerquen a la Comisión Ejecutiva de Víctimas”.

El gobierno federal aún no tiene estimado el monto de reparación del daño, aunque la consejera jurídica está en contacto con la aseguradora para establecer la cantidad, “pero más allá del monto de la aseguradora, repito, la fiscalía determinará de acuerdo a la ley de atención a víctimas, la reparación integral del daño, adicional al seguro”.