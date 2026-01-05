"Están en un acoso permanente": Noroña reacciona tras ser captado en Roma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña fue captado frente a una tienda de lujo en Roma, Italia, el legislador morenista calificó lo ocurrido como un acoso permanente hacia su persona.

En su video conferencia del domingo, Fernández Noroña dijo que es una hostilidad creciente para su persona y hacia el movimiento que representa.

“Único comentario que voy a hacer: una pequeña agresión. Están en un acoso permanente, planteando que no tienes derecho a salir, te los puedes encontrar en la calle o en Roma o de cualquier lugar que ellos les parezca…

“Entonces esta gente piensa que no habías existido. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, en una hostilidad que es creciente ¡Están destruyendo el país! Y viajando ellos igual que tú ¡Están destruyendo el país! No, no, no, bueno. Son simpáticos, verdaderamente simpáticos. Son verdaderamente simpáticos”.

También contó una anécdota de cuando, afirmó, fue increpado en la colonia Condesa de la Ciudad de México por acudir a un restaurante a comer.

“Una vez nos tocó, estábamos en la Condesa. Hay un restaurante de comida japonesa que nos gusta mucho… Tiene un pastelito de chocolate buenísimo. Y tiene buena comida japonesa, además una carta impresionante, muy amplia…

“Y estaba yo, había habido una manifestación, mucho antes de la del 15 de noviembre. Cuando estaba todavía el compañero presidente López Obrador. Y estaba en la calle, yo en la esquina de Michoacán y de Ámsterdam ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Es la calle, es mi ciudad. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevía yo a estar en la colonia condesa?”, resaltó.

El usuario de redes sociales Roberto Quijano publicó el video en el que asegura que descubrió al expresidente de la Mesa Directiva –a quien le grita “corrupto”– saliendo del centro comercial Rinascente.