Estas son las razones del relevo en la Cofepris

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Avanzar a una nueva etapa de modernización institucional que impulse la inversión y fortalezca la investigación clínica en el país es el propósito del relevo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó el secretario de Salud del gobierno federal, David Kershenobich.

La mañana de este lunes 5, el funcionario federal se reunió con el doctor Víctor Hugo Borja Hurtado, quien el pasado jueves 1 sustituyó a la doctora Armida Zúñiga Estrada al frente de la Cofepris.

El viernes 2, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el cambio de titular del organismo fue decisión del titular de la Ssa.

Borja Hurtado es recordado, entre otras acciones, por su participación en los informes diarios sobre la pandemia de Covid-19 y la coordinación de las brigadas de vacunación hace cinco años.

En su cuenta, la Ssa informó que Kershenobich dio la bienvenida a Borja Hurtado “destacando su capacidad, honestidad y compromiso con el servicio público”.

El encuentro ocurrió la mañana de este lunes 5 en la sede de la Comisión, ubicada en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la Ciuidad de México.

Ahí, el titular de la Ssa destacó que el objetivo de este relevo es “aprovechar la experiencia administrativa y trayectoria” de Borja Hurtado para “profundizar las acciones de simplificación y agilización de procesos y trámites del organismo”, iniciadas durante la gestión de Zúñiga. Sobre ésta última, el secretario reconoció “su profesionalismo y dedicación”.

Según David Kershenobich, la transición en la Cofepris se hizo “de manera planeada y ordenada entre la titular saliente y el titular entrante, con el propósito de avanzar hacia una nueva etapa de modernización institucional que impulse la inversión y fortalezca la investigación clínica en el país”.

En tanto, Víctor Hugo Borja refrendó su compromiso de “continuar con la simplificación administrativa en curso y afirmó que el objetivo central es consolidar una Cofepris al servicio de la salud de la población”.

El viernes 2, tras la confirmación del cambio en la Cofepris que hizo la presidenta Sheinbaum en la conferecia matutina, la SSA emitió un comunicado en el que agradeció y reconoció la labor hecha por Armida Zúñiga Estrada al frente del organismo.

En el documento destacó “su compromiso institucional, su liderazgo y las acciones emprendidas para hacer más eficientes las capacidades técnicas, operativas y regulatorias del organismo, así como su contribución a la consolidación de una autoridad sanitaria moderna y confiable”.

¿Quién es Borja Hurtado?

El doctor Víctor Hugo Borja Aburto asumió la titularidad de la Cofepris el pasado 1 de enero del 2026.

Según la SSA, es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestro en Salud Pública y en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, así como doctor en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La dependencia destacó que Borja “es un salubrista mexicano con reconocimiento nacional e internacional por sus aportaciones en epidemiología, salud ambiental y evaluación de riesgos sanitarios”.

Agregó que, a lo largo de su trayectoria profesional, “ha desempeñado responsabilidades estratégicas en instituciones clave del sector salud”.

En la SSA fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental y director de Análisis de Riesgos.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezó las coordinaciones y unidades normativas en Salud en el Trabajo, Vigilancia Epidemiológica, Salud Pública, Prestaciones Médicas y Atención Primaria a la Salud.

Desde ahí “impulsó el fortalecimiento de los programas preventivos, la mejora de los sistemas de información epidemiológica y la toma de decisiones basada en evidencia científica”.

En su producción académica destacan “decenas” de artículos científicos, capítulos de libros y obras editoriales, con “aportaciones relevantes que han sido utilizadas por organismos nacionales e internacionales para la formulación de políticas públicas y normas en materia de riesgos sanitarios y ambientales”.

La Ssa reconoció de Borja Hurtado “su sólida formación, experiencia técnica y capacidad de gestión representan un perfil idóneo para seguir fortaleciendo la labor regulatoria de la Cofepris, con énfasis en la protección de la salud de la población, la transparencia, y la mejora continua de los procesos regulatorios”.