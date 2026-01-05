EZLN externa su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras captura de Maduro

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro). - El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto con decenas de organizaciones sociales, pueblos originarios, colectivos, académicos y personas de México y otros países, difundió un pronunciamiento “En solidaridad con el pueblo venezolano”, en el que denuncia una presunta invasión militar de Estados Unidos a Venezuela ocurrida en las primeras horas del 3 de enero.

De acuerdo con el comunicado, tropas de Estados Unidos habrían ingresado a territorio venezolano, bombardeado diversos puntos del país y “secuestrado” al presidente de esa nación y a su esposa.

El texto señala que esta acción tendría como objetivo el control del territorio venezolano y sus recursos, lo que califican como un “reinicio de las guerras de conquista del Gran Capital”.

En su posicionamiento, las organizaciones firmantes establecen tres puntos centrales: identifican a Estados Unidos como país agresor y a Venezuela como el pueblo agredido. Acusan al sistema internacional de no respetar sus propias leyes y de utilizar pretextos “cada vez más ridículos” para justificar la agresión, ocultando -afirman- el interés económico.

Manifiestan su respaldo al pueblo venezolano, más allá de gobiernos o posturas ideológicas, y expresan su solidaridad “en la medida de sus posibilidades”.

El pronunciamiento está firmado por el EZLN, más de un centenar de organizaciones y colectivos de México, así como agrupaciones y personas de países como España, Italia, Grecia, Suecia, Chile, Uruguay y Estados Unidos, entre otros. También incluye la adhesión de académicos, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos.

Finalmente, los convocantes informaron que el pronunciamiento permanece abierto para nuevas adhesiones y pusieron a disposición el correo electrónico apoyo.venezuela.2026@gmail.com para sumar firmas de respaldo.

El documento se inscribe en una larga tradición de posicionamientos del zapatismo y de movimientos sociales afines contra intervenciones militares y en defensa de los pueblos frente a lo que consideran políticas imperialistas.