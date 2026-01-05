José Ramón Amieva, cercano a Sheinbaum y Morena, es elegido nuevo presidente del TFJA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) eligió, por unanimidad, a José Ramón Amieva, cercano a Claudia Sheinbaum y Morena, como su nuevo presidente.

El TFJA es el que resuelve las disputas entre particulares y la administración pública federal, fiscales, administrativas y sanciones contra servidores públicos federales por casos de corrupción, licitaciones, incumplimientos ambientales, entre otros.

Amieva Gálvez, primer magistrado designado por gobiernos de la 4T, permanecerá al frente del TFJA, que no forma parte del Poder Judicial, durante los próximos tres años.

En el año 2018, Amieva fue encargado de despacho en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a dicho cargo.

Antes de ello, ocupó diversos cargos en la administración de la Ciudad de México y fue alcalde por Morena en Mixquiahuala, Hidalgo.

Llegó al TFJA en octubre de 2025 luego de que Sheinbaum lo designó como magistrado de Sala Superior.

La Sala Superior del TFJA actualmente está conformada por ocho magistrados designados en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; tres designados por Andrés Manuel López Obrador; tres por Claudia Sheinbaum y dos por el Poder Legislativo.

Este año, Sheinbaum podrá nombrar a otros cinco magistrados, uno de ellos en febrero y el resto en diciembre.

En su primer discurso como presidente del TFJA, Amieva propuso revisar el marco jurídico de la institución para garantizar una justicia pronta, ágil y accesible.

Por ello, anunció la creación de una instancia para asesorar a personas en situación de vulnerabilidad y de un órgano de vigilancia de la sociedad civil que observe el desempeño del tribunal.