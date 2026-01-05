JÃ³venes Construyendo el Futuro: asÃ­ queda nuevo monto mensual con el aumento del 13%

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El programa JÃ³venes Construyendo el Futuro incrementarÃ¡ el apoyo mensual que entrega a sus beneficiarios a partir de 2026. Cifra equivalente al salario mÃ­nimo vigente y que representa un aumento de 13% respecto a los 8,480 pesos otorgados durante 2025.

El ajuste al apoyo econÃ³mico se aplicarÃ¡ desde el primer pago de 2026 y forma parte de las actualizaciones presupuestales previstas para los programas sociales federales. El monto serÃ¡ de 9,583 pesos mensuales. La medida fue anunciada como parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la polÃ­tica de bienestar dirigida a jÃ³venes que no estudian ni trabajan.

Aumento al apoyo de JÃ³venes Construyendo el Futuro desde enero de 2026

De acuerdo con la informaciÃ³n difundida sobre el programa, el nuevo monto mensual serÃ¡ depositado de manera directa a las y los aprendices inscritos, bajo el mismo esquema de pago que ha operado en aÃ±os anteriores. El apoyo econÃ³mico se entrega durante un periodo mÃ¡ximo de 12 meses, tiempo en el que los beneficiarios realizan actividades de capacitaciÃ³n en centros de trabajo registrados ante la plataforma oficial.

El incremento de 13% responde a la actualizaciÃ³n del salario mÃ­nimo y mantiene la referencia del programa a este indicador para definir el monto mensual que reciben las personas participantes.

CÃ³mo funciona la capacitaciÃ³n para jÃ³venes inscritos al programa

JÃ³venes Construyendo el Futuro estÃ¡ dirigido a personas de entre 18 y 29 aÃ±os que no se encuentran estudiando ni trabajando al momento de su registro. Una vez aceptados, los jÃ³venes son vinculados a centros de trabajo donde reciben capacitaciÃ³n prÃ¡ctica durante un aÃ±o.

La jornada de actividades se realiza entre cinco y ocho horas diarias, cinco dÃ­as a la semana. Cada aprendiz cuenta con la supervisiÃ³n de un tutor designado por el centro de trabajo, quien da seguimiento a su desempeÃ±o y reporta avances de manera periÃ³dica a travÃ©s de la plataforma del programa.

Al concluir los 12 meses de capacitaciÃ³n, las y los participantes reciben un documento que acredita las habilidades adquiridas durante su estancia. Este comprobante puede ser utilizado para buscar oportunidades laborales o, en algunos casos, para incorporarse de manera formal al mismo centro de trabajo donde se capacitaron.

Beneficios adicionales para aprendices en 2026

AdemÃ¡s del apoyo econÃ³mico mensual de 9,583 pesos, el programa contempla otros beneficios para las personas inscritas. Entre ellos se incluye la afiliaciÃ³n al Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de capacitaciÃ³n.

Los centros de trabajo participantes tambiÃ©n deben proporcionar, sin costo, los insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades asignadas al aprendiz. Este esquema busca garantizar que la capacitaciÃ³n se realice en condiciones definidas por las reglas de operaciÃ³n del programa.

Prioridad a zonas de alta marginaciÃ³n y grupos especÃ­ficos

Para el ejercicio 2026, JÃ³venes Construyendo el Futuro mantendrÃ¡ como prioridad la atenciÃ³n a jÃ³venes que residen en zonas de alta marginaciÃ³n, asÃ­ como a integrantes de grupos histÃ³ricamente discriminados. Este criterio se considera durante los procesos de incorporaciÃ³n y vinculaciÃ³n con centros de trabajo.

La selecciÃ³n de beneficiarios se realiza a partir del registro en la plataforma oficial y de la disponibilidad de espacios ofrecidos por empresas, talleres, instituciones pÃºblicas y organizaciones sociales inscritas en el programa.

Registro y periodos de vinculaciÃ³n durante el aÃ±o

El registro a JÃ³venes Construyendo el Futuro puede realizarse en cualquier momento del aÃ±o mediante la plataforma digital del programa. Sin embargo, la vinculaciÃ³n con centros de trabajo se lleva a cabo en periodos especÃ­ficos que son anunciados con anticipaciÃ³n por las autoridades responsables.

Una vez registrado, el aspirante debe esperar a que se habiliten los periodos de vinculaciÃ³n para postularse a los centros de trabajo disponibles en su localidad o en zonas cercanas. El inicio de la capacitaciÃ³n depende de la asignaciÃ³n confirmada dentro de estos periodos.

Datos clave del programa en 2026

Para el prÃ³ximo aÃ±o, JÃ³venes Construyendo el Futuro operarÃ¡ con los siguientes lineamientos generales:

Monto mensual: 9,583 pesos

9,583 pesos DuraciÃ³n de la capacitaciÃ³n: 12 meses

12 meses Beneficios: seguro mÃ©dico del IMSS, insumos gratuitos y tutorÃ­a

seguro mÃ©dico del IMSS, insumos gratuitos y tutorÃ­a PoblaciÃ³n prioritaria: jÃ³venes en zonas de alta marginaciÃ³n y grupos especÃ­ficos

El programa continuarÃ¡ como una de las principales estrategias federales enfocadas en la capacitaciÃ³n laboral de jÃ³venes sin empleo formal.