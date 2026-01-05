“No podemos permitir que impere la ley del más fuerte”: presidente de la Corte sobre Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al pronunciarse sobre el ataque armado de Estados Unidos contra Venezuela, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz afirmó que no es posible permitir que la ley del más fuerte conduzca el destino de ningún país.

El pronunciamiento fue realizado al declarar inaugurado el primer periodo ordinario de sesiones de la Corte de este 2026.

“Frente a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional yo quiero también expresar la convicción de todas las ministras, de todos los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la apuesta del marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestras diferencias y, sobre todo, para construir una sociedad más justa, más digna, a todos los niveles, desde el ámbito comunitario de las entidades federativas”, indicó.

“Desde nuestro país y desde el concierto de las naciones debemos tener fe en el marco jurídico que nos hemos dotado, quiero convocar a todos a hacer de este marco jurídico el instrumento y la herramienta para construir una sociedad en paz, una sociedad de bienestar. No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte la que impere, que se imponga y que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”.

Aguilar Ortiz aprovechó para desear un feliz año a la ciudadanía y convocar a la unidad.

“Los convoco a estar unidos, a estar atentos al devenir de nuestra patria, estamos decididos a construir un México mejor para todos y para todas”, dijo.

La madrugada del 3 de enero, las fuerzas armadas de Estados Unidos emprendieron un ataque contra Venezuela que resultó en la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Aguilar Ortiz es ahora el segundo ministro de la Corte que se pronuncia sobre estos hechos pues desde aquel sábado la ministra Lenia Batres hizo lo propio a través de su cuenta de X.

“Repudio absoluto a la violación de la soberanía de Venezuela. Respaldo total al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a respetar la Carta de las Naciones Unidas y restituir la paz en nuestro continente”, publicó la ministra.

Respaldo total al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a respetar la Carta de las Naciones Unidas y restituir la paz en nuestro continente. https://t.co/q0wJ6WwkYJ — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 3, 2026

Luego del pronunciamiento del ministro presidente, Batres Guadarrama llamó a cerrar filas en favor del respeto al orden jurídico internacional.

“Hago votos también porque las instituciones mexicanas cerremos filas en favor del respeto del orden jurídico que la comunidad internacional se ha dado para garantizar el derecho a la soberanía y libre determinación de los pueblos”, añadió.