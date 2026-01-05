Once pasajeros del Tren Interoceánico siguen hospitalizados

OAXACA, Oax. (apro).- Mientras que las víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del pasado el 28 de diciembre presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), el gobernador Salomón Jara Cruz reconoce que a la fecha 11 pasajeros permanecen hospitalizados y la cifra de muertos aumentó a 14.

Luego que el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano presentó la denuncia en contra de funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario, así como contra las empresas contratistas COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, Jara Cruz dijo que el gobierno de Oaxaca mantiene atención permanente a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En su conferencia matutina, el gobernador presentó un informe actualizado de las acciones en apoyo a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, y en el que viajaban a bordo nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros.

Reiteró “su solidaridad con las familias afectadas y expuso que, al día de hoy, y como sucede desde el primer momento de este percance, mantiene un trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para otorgar apoyo y acompañamiento a las víctimas, que a la fecha mantiene a 11 personas hospitalizadas y 14 fallecidas.

“Seguimos y seguiremos muy atentos a las y los sobrevivientes y a sus familias; también estaremos pendientes de los resultados de las investigaciones ordenadas por la presidenta”. Y agregó a través de un comunicado que “lo más importante es atender a quienes hoy lo necesitan y determinar las causas para prevenir que se pueda volver a presentar un accidente de este tipo”.

Detallaron que “se garantiza la atención médica integral y gratuita a las 11 personas que se encuentran internadas en los hospitales general de Salina Cruz IMSS Bienestar, el General de Zona número 1, el Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), y el Regional ISSSTE presidente Juárez.

Así como en el ISSSTE 20 de noviembre y el ISSSTE Regional General Ignacio Zaragoza, ambos de la Ciudad de México, y el General Regional Licenciado Ignacio García Téllez número T1, IMSS Mérida.

Luego de su tardía reacción y la ausencia del gobernador durante más de 30 horas porque se encontraba de vacaciones, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López manifestó que se ha brindado acompañamiento jurídico, psicológico y administrativo a familiares de los deudos, así como la cobertura de gastos funerarios y traslados de restos.

Para justificarse dijo: “Este es un gobierno humanista y desde el primer momento ha estado con las víctimas”.

Finalmente añadió que las causas del accidente serán dadas a conocer por la Fiscalía General de la República, en tanto, respecto a la información del seguro de vida y gastos médicos corresponderá a la Secretaría de Marina.

En tanto, en la ciudad de México, una familia de misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que viajaba en el Tren Interoceánico presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las lesiones sufridas.

La denuncia está firmada por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y Alexis Iglesias Temich, quienes resultaron lesionados cuando el vagón en el que viajaban cayó al fondo de un barranco.

Juan Manuel dijo en una intervención telefónica, realizada frente a la FGR, que la “demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo”.

Y agregó que “Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico de del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la Navidad y hoy no están”.

Por su parte, el abogado Adrián Arellano mencionó que la demanda es contra los funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario y contra las empresas contratistas que fueron omisas.

Así como contra las empresas COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools por no hacer los trabajos para lo que fueron contratadas, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.