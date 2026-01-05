Pensión Adultos Mayores: ¿Quiénes cobran del 5 al 9 de enero de 2026?

La Pensión del Bienestar para adultos mayores inicia su pago de enero de 2026 del 5 al 9 de enero.. Foto: Canva/ FB Ariadna Montiel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar inició del 5 al 28 de enero de 2026 el pago del bimestre enero-febrero de las Pensiones y Programas de Bienestar, dirigido a 18 millones 268 mil 649 derechohabientes y beneficiarios en todo el país.

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, detalló el calendario de pagos, los montos vigentes para 2026 y el alcance presupuestal del operativo.

De acuerdo con lo informado, la dispersión de recursos representa una inversión social de 99 mil 345.6 millones de pesos y se realiza mediante depósito bancario directo en la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.

Adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales en 2026

Durante su intervención, Ariadna Montiel informó que en 2026 aumentó el monto de las Pensiones para el Bienestar, por lo que los apoyos económicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

13 millones 434 mil 866 adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales

2 millones 982 mil 222 mujeres reciben 3 mil 100 pesos bimestrales

1 millón 613 mil 706 personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos bimestrales

237 mil 855 beneficiarias del programa Madres Trabajadoras reciben 1 mil 650 pesos bimestrales

La funcionaria explicó que estos montos corresponden al bimestre enero-febrero y se entregan conforme al calendario oficial de pagos establecido por la Secretaría de Bienestar.

Días de depósito del 5 al 9 de enero según apellido

Para brindar mejor atención a las personas derechohabientes y beneficiarias, el depósito bancario se realiza de forma escalonada, con base en la letra inicial del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario correspondiente a la primera semana de pagos:

Lunes 5 de enero: letra A

Martes 6 de enero: letra B

Miércoles 7 de enero: letra C

Jueves 8 de enero: letra C

Viernes 9 de enero: letras D, E y F

La Secretaría de Bienestar señaló que las fechas de pago pueden consultarse de manera oficial en su portal institucional y recordó que los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria de cada beneficiario una vez realizado el depósito.

Pago se extiende hasta el 28 de enero

El operativo de dispersión continuará de forma progresiva hasta el 28 de enero de 2026, conforme avance el calendario por letra del apellido, con el objetivo de cubrir a la totalidad de personas inscritas en los programas federales de bienestar.

Ariadna Montiel indicó que el esquema escalonado permite evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y facilita el acceso ordenado a los recursos para las personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Programas de Bienestar mantienen pago directo y sin intermediarios

La Secretaría de Bienestar reiteró que todos los pagos de las Pensiones y Programas de Bienestar se realizan mediante depósito bancario directo, sin la participación de gestores o intermediarios, como parte de la operación regular de los programas sociales del Gobierno de México.

La dependencia mantiene activos sus canales oficiales para la difusión de avisos relacionados con calendarios, montos y operativos de pago, así como para la atención de dudas de las personas beneficiarias.