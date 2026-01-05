Pensión para Adultos Mayores: en estas fechas es el pago del bimestre enero-febrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este lunes y hasta el miércoles 28 de este mes se llevarán a cabo los depósitos de las Pensiones para Adultos Mayores correspondientes al bimestre enero–febrero de 2026, informó la Coordinación de Programas para el Bienestar.

Los pagos se realizan de manera escalonada a las cuentas del Banco del Bienestar de las y los derechohabientes, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona derechohabiente, destacó la dependencia federal en un comunicado.

Recibirán sus depósitos todas las personas inscritas en la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras.

¿A cuánto ascienden los depósitos?

Este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante.

A su vez, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales.

En tanto, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará un monto de 1,650 pesos bimestrales.

Este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

Calendario de pagos