Sandra Cuevas responde amenaza en TikTok con frase “es más fácil que termines tú en bolsas” (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Sandra Cuevas, exalcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, respondió de manera directa a una amenaza de muerte que recibió mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales. El intercambio ocurrió durante los primeros días enero de 2026 y fue difundido posteriormente en distintas plataformas digitales.

Durante la transmisión, Cuevas interactuaba con usuarios cuando leyó un comentario que contenía una amenaza explícita en su contra. El mensaje fue visible para los participantes del live y generó una reacción inmediata por parte de la exfuncionaria, quien decidió responder en el mismo momento.

En el fragmento del video que comenzó a circular en redes sociales, Cuevas se dirige al autor del comentario y responde: “Es más fácil que termines tú en bolsas que yo. Así que deja de amenazar y, cuando amenaces, hazlo de frente. O más bien no amenaces, haz las cosas”. La frase fue pronunciada durante la transmisión antes de que la cuenta del usuario fuera bloqueada.

La grabación del momento fue compartida por distintos usuarios y cuentas informativas, lo que amplificó su alcance durante el transcurso del lunes. El video se replicó tanto en plataformas de video corto como en otras redes sociales, donde fue retomado en distintos formatos.

Transmisión en vivo en TikTok concentra atención en redes

La interacción se registró durante un live transmitido en TikTok, plataforma que Cuevas utiliza de manera frecuente para comunicarse con seguidores, responder preguntas y comentar temas relacionados con su actividad pública y privada.

En la transmisión, la exalcaldesa leía comentarios enviados en tiempo real por los usuarios conectados. Al detectar el mensaje con contenido amenazante, interrumpió brevemente la dinámica del live para responder y anunciar que procedería a bloquear a la persona responsable del comentario.

Posteriormente, Cuevas afirmó que eliminaría al usuario de su transmisión y de su cuenta. En el mismo espacio, señaló que no permitiría mensajes de ese tipo durante sus interacciones en línea. Tras el bloqueo, la transmisión continuó con normalidad.

El fragmento específico del intercambio fue editado y difundido de manera independiente al video completo, lo que facilitó su circulación en distintas plataformas digitales durante las horas siguientes.

Difusión del video y reacciones digitales

Desde las primeras horas del lunes, el video comenzó a ser compartido por usuarios y cuentas dedicadas a la difusión de contenidos informativos y virales. La grabación fue replicada en redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que incrementó su visibilidad.

Los comentarios en torno al video se concentraron en el contenido del mensaje y en el hecho de que la respuesta se produjera durante una transmisión en tiempo real. El episodio fue abordado en distintos espacios digitales como un ejemplo de confrontación directa en plataformas sociales.

Hasta la redacción de esta noticia, Cuevas no había emitido un comunicado oficial por escrito adicional al intercambio registrado en video. Tampoco se ha informado públicamente sobre la presentación de una denuncia formal ante autoridades por la amenaza recibida durante la transmisión.

Sandra Cuevas y su actividad en redes sociales

Sandra Cuevas se desempeñó como alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc durante el periodo 2021-2024. Tras concluir su gestión, ha mantenido una presencia activa en redes sociales como medio de comunicación directa con usuarios y seguidores.

En meses anteriores, distintas interacciones de Cuevas en plataformas digitales han sido difundidas por el tono de sus respuestas o por confrontaciones con otros usuarios y figuras públicas. Estos episodios han ocurrido principalmente durante transmisiones en vivo o publicaciones en redes sociales.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la Ciudad de México ha informado sobre la apertura de una investigación relacionada con la amenaza mencionada en la transmisión.