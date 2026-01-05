Se extiende el frente frío 27 y provocará heladas el martes en casi la mitad del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos 15 entidades tendrán heladas el martes y en un estado se prevé incluso caída de nieve o aguanieve, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé en su pronóstico para el 6 de enero lluvias aisladas e intervalos de chubascos en ocho entidades, y alertó por rachas de viento de hasta 60 km por hora.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente número 27 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país, aunado al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Guerrero y Oaxaca, y lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. De igual forma, se prevé viento de componente sur con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Se reforzarán condiciones invernales

El martes, el frente número 27 se extenderá sobre la frontera noroeste del país, continuará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h en ambas regiones, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

A su vez, se pronostican condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Al final del día, las condiciones invernales serán reforzadas sobre el noroeste mexicano.

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado con baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional; ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como cálido por la tarde.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde ambiente templado a cálido, con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el martes 06 de enero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.

Durante la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el martes 06 de enero:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 06 de enero: