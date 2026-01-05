Sheinbaum no ha dado tregua a los cárteles: Monreal responde a Trump . Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Donald, presidente de Estados Unidos, dijo que México está gobernado por los cárteles, tras captura de Nicolás Maduro, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, no respaldo los comentarios del mandatario estadunidense, ya que afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum desde el primer día no ha dado tregua en la lucha contra los cárteles.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal afirmó que la presidenta es una mujer de carácter para enfrentar esos flagelos que fueron heredados en las últimas dos décadas en el país.

“México está gobernado por una mujer espléndida, honesta, con capacidad y talento y que desde el primer día que tomó posición del cargo ha demostrado que, frente al cártel, frente a los cárteles, frente al crimen organizado, no hay tregua, y que ha sido una lucha cinco sin cuartel la que ella ha emprendido en materia de seguridad, ahí están los números.

“La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer con carácter para enfrentar este tipo de flagelos que nos heredaron en las últimas dos décadas gobiernos anteriores, y que la presente está dando la pelea. Por eso la expresión del presidente Trump es una expresión que no compartimos y que está muy alejada de la realidad”, detalló.

Ricardo Monreal también resaltó que la captura del expresidente Nicolás Maduro es una violación al derecho internacional que altera la convivencia pacífica y representa una alteración geopolítica en el mundo.

“Es que hay una alteración de la geopolítica. Y habrá algunos han reaccionado, otros no, este, pero se altera la geopolítica en el mundo, y es un hecho que no tiene precedente, y que al no tener precedente ni asiento en el derecho internacional, se presta a que el poder de un país puede hacer lo que quiere y lo que quiera frente a cualquier otro país, que no tenga ese poder militar y ese poder económico, altera la convivencia pacífica de las naciones y altera la geopolítica y pone al descubierto el incumplimiento del derecho”, detalló.