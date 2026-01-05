Sheinbaum resaltó que la intervención nunca ha traído democracia, tras captura de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que la intervención y la invasión nunca han traído democracia ni estabilidad al reiterar su rechazo a captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EU el sábado pasado.

"La posición de México ante una intervención es clara. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países", afirmó la presidenta.

La política exterior mexicana se rige por lo establecido en la Constitución, particularmente los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. En ese sentido, ha señalado que México no apoya ni promueve intervenciones militares, sanciones unilaterales ni acciones que busquen imponer decisiones externas sobre Venezuela.

La mandataria destacó los resultados contra el narcotráfico están a la vista, tras los dichos de Donald Trump respecto a que “algo se tiene que hacer con México”.