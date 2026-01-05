Suben los costos para viajar en 2026: cuánto cuesta la visa de Estados Unidos y el pasaporte mexicano

En 2026, las cuotas de pasaporte y visa dependen del tipo de documento y del lugar donde se realiza el pago.. Foto: Tomada de X

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Viajar al extranjero en 2026 implicará mayores costos administrativos para quienes necesiten tramitar documentos oficiales. Tanto México como Estados Unidos mantienen o actualizan las tarifas de los principales requisitos de viaje: el pasaporte mexicano y la visa estadounidense de no inmigrante para turismo y negocios.

Las autoridades de ambos países publicaron o ratificaron los montos aplicables para 2026, en un contexto de ajustes administrativos y cambios legales que impactan directamente a los solicitantes.

Visa americana en 2026: tarifa de solicitud vigente y nuevo cargo en proceso

El gobierno de Estados Unidos mantiene en 2026 la tarifa de 185 dólares para la solicitud de Visa de no inmigrante tipo B1/B2, utilizada para turismo, negocios y visitas temporales. Este monto corresponde al pago obligatorio para iniciar el trámite, independientemente del resultado de la solicitud.

El proceso continúa requiriendo el llenado del formulario DS-160, el pago previo de la cuota y la programación de una cita en la embajada o consulado correspondiente. La tarifa no es reembolsable y aplica por solicitante.

Además de este costo, la legislación federal estadounidense aprobada en 2025 incorporó un cargo adicional vinculado a la emisión de visas de no inmigrante, conocido como “Visa Integrity Fee”. Este cobro no sustituye la tarifa de solicitud, sino que se suma únicamente a los casos en los que la visa sea aprobada y emitida.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha informado que la aplicación operativa de este cargo requiere coordinación entre distintas agencias federales. Aunque la base legal ya existe, la autoridad no ha publicado aún el mecanismo oficial de cobro ni la fecha exacta de entrada en vigor para los solicitantes.

Por este motivo, durante 2026 los solicitantes deben considerar que el costo final de la Visa podría incrementarse si el cargo adicional entra en operación formal durante el año.

Pasaporte mexicano 2026: tarifas oficiales por vigencia

En México, el pasaporte actualiza sus costos a partir del 1 de enero de 2026, con montos diferenciados según la vigencia del documento. Las tarifas oficiales establecidas son las siguientes:

Pasaporte por 1 año: 920 pesos

Pasaporte por 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte por 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte por 10 años: 4,280 pesos

Estas cuotas aplican para trámites realizados dentro del territorio nacional y deben pagarse antes de acudir a la cita correspondiente.

El pasaporte de un año está disponible únicamente para menores de edad, mientras que las vigencias de tres, seis y diez años aplican conforme a la edad del solicitante y a la normativa vigente.

Tarifas reducidas y trámites en el extranjero

El esquema de pasaporte mexicano contempla tarifas reducidas para ciertos grupos de la población. En 2026, los montos con descuento quedan establecidos de la siguiente forma:

1 año: 460 pesos

3 años: 900 pesos

6 años: 1,220 pesos

10 años: 2,140 pesos

Estas tarifas aplican para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que cumplan con los requisitos establecidos.

Para los mexicanos que tramitan el pasaporte en consulados en Estados Unidos, las cuotas se cobran en dólares y varían según la vigencia del documento:

1 año: 44 dólares

3 años: 101 dólares

6 años: 137 dólares

10 años: 209 dólares

Los consulados también mantienen el esquema de descuento para adultos mayores que realicen el trámite en el exterior.

Recomendaciones antes de iniciar un trámite en 2026

Las autoridades mexicanas y estadounidenses reiteran que los pagos deben realizarse únicamente por los canales oficiales y que los requisitos pueden variar según el tipo de documento y el lugar donde se presenta la solicitud.

En el caso del pasaporte mexicano, el trámite se realiza mediante cita previa y con documentación específica según la edad y condición del solicitante. Para la visa estadounidense, la tarifa de solicitud debe pagarse antes de agendar la entrevista consular.

Ambos gobiernos advierten sobre páginas no oficiales o intermediarios que ofrecen trámites con costos adicionales no reconocidos por las autoridades.