Víctimas de descarrilamiento del Tren Interocéanico denuncian ante la FGR a constructoras. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de víctimas del descarrilamiento del Tren Interocéanico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable de las lesiones que sufrieron durante el percance.

Esta mañana, los abogados de los denunciantes acudieron a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para exigir que se investigue a funcionarios gubernamentales por abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Los denunciantes son una familia de misioneros originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes viajaban en el vagón que cayó al fondo de un barranco.

Juan Manuel Iglesias López, padre de familia, se comunicó vía telefónica con sus abogados para ofrecer una conferencia afuera de la Fiscalía, en la que explicó que decidieron denunciar porque buscan que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables del descarrilamiento que dejó 14 víctimas mortales.

“Es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos que colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo”, comentó. Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la Navidad y hoy no están".

En la denuncia, la familia señaló que hubo funcionarios que no supervisaron correctamente la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario y que las empresas encargadas de ejecutar la obra fueron omisas.

Dichas empresas son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, mismas que fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque no existe evidencia de que realizaron los trabajos para los cuales fueron contratadas.