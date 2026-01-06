Brugada llama a “defender la soberanía nacional” tras la intervención militar de EU en Venezuela

Brugada en la celebración del Día de Reyes en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su respaldo público a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y llamó a “defender la soberanía nacional” ante ese escenario internacional.

El posicionamiento se dio luego de que, durante la madrugada del sábado 3 de enero, el ejército estadunidense incursionó en diversas ciudades de Venezuela con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para presentarlo ante un juez por acusaciones de narcotráfico.

Tras encabezar la celebración del Día de Reyes en la Glorieta del Ángel de la Independencia, Brugada afirmó:

Apoyamos y respaldamos lo que la presidenta hoy expuso en ‘la mañanera’ de hoy, y consideramos que es muy importante, más que nunca, defender la soberanía nacional”.

En ese contexto, la mandataria capitalina sostuvo que México debe “hacerse respetar” y reconoció el trabajo del Gabinete de la Presidencia de la República en materia de seguridad.

Según lo expuesto por Brugada, los homicidios dolosos han disminuido en más de 35%. “Nos vamos a remitir a los hechos, a las cifras, a lo que está muy claro que se ha logrado en este país”, declaró.

Más tarde, la jefa de Gobierno reiteró su postura a través de un mensaje publicado en X, en el que escribió: “Apoyamos totalmente a nuestra presidenta @Claudiashein. La coordinación, no la subordinación, es la respuesta en la lucha contra la delincuencia”.

Este posicionamiento se da en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos ha planteado públicamente a la presidenta de México la posibilidad de intervenir o colaborar de manera directa en el combate al narcotráfico. Tras la captura o secuestro de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense en Venezuela, ese planteamiento ha cobrado mayor visibilidad en el debate público, al reactivarse las referencias a una eventual intervención en territorio mexicano, sin que exista hasta ahora un anuncio formal en ese sentido.