EU debe hacer más contra las armas que llegan a los cárteles mexicanos, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Así como el gobierno de Donald Trump piensa que México debe hacer más para frenar el poder de los grupos del narcotráfico, el gobierno mexicano también piensa que Estados Unidos debe hacer más, sobre todo en la venta de armas, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal dio respuesta al reportaje de Proceso, en su edición de enero de 2026, sobre la Planta de Municiones de Lake City, operada por la empresa Olin Winchester, instalada en una base del Ejército de Estados Unidos, en el estado de Misouri, que “está lucrando a costa de la violencia en México: produce balas que son utilizadas tanto por los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por los cárteles que se disputan el control del país”.

“De su planta salen, entre otros, algunos de los cartuchos más letales que existen en el mercado”, dijo la presidenta.

Entre esas municiones está la “de calibre 50, unos cilindros cercanos a los 14 centímetros y 150 gramos, que una vez expulsados del arma de guerra, a más de 900 metros por segundo, pueden ‘derribar helicópteros y atravesar blindajes ligeros o vidrios antibalas’ a una distancia de mil 800 metros, según información del fabricante”.

La presidenta reconoció que hace algunos meses, desde el gobierno estadunidense, “hicieron algunas incautaciones de armas; esto no había ocurrido antes del lado de Estados Unidos. Entonces, nosotros lo tomamos como una buena voluntad de colaboración con México”.

Aunque también consideró que “nosotros creemos que todavía, así como ellos piensan que nosotros debemos hacer más, nosotros también pensamos que ellos deberían hacer más en este tema; porque finalmente los grupos delictivos, la delincuencia organizada en México se nutre, porque en México está prohibida la venta libre de armas, hay mucho control en la venta formal de armas”.

Cuestionó: “¿Cómo se venden ilegalmente las armas? Por la entrada desde Estados Unidos, principalmente”.

“Nosotros creemos que también tiene que haber mayor control. Y de igual manera, en lo que ellos tienen que hacer en la persecución de delitos en Estados Unidos, porque nosotros hacemos nuestra parte y hay que hacer más, tanto atención a las causas como evitar que llegue droga a un joven mexicano o a un joven estadunidense, que también ahí tiene que haber mucha educación y mucho apoyo de la familia a los jóvenes, que en México hay más, en realidad”.

La jefa del Ejecutivo mexicano afirmó que su gobierno hace lo que le corresponde y lanzó algunos cuestionamientos sobre lo que ocurre del lado de Estados Unidos:

“¿Qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos?, ¿cómo se distribuye?, ¿cómo se vende en las ciudades de Estados Unidos?, ¿cómo se lava el dinero allá? Entonces es algo que también hemos mencionado nosotros, sin dejar de hablar de las responsabilidades que tiene el Gobierno de México. Pero del otro lado también hay responsabilidades. Por eso es responsabilidades compartidas.”

En declaraciones recogidas por Proceso de un funcionario estadunidense y otro fuera de servicio, ambos dedicados al combate al narcotráfico, apuntaron a que ven con buenos ojos los resultados que ha tenido la administración actual en México y, sobre todo, consideraron el mayor éxito que la estrategia de seguridad se desmarca de la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Sheinbaum Pardo consideró:

“Lo que nosotros hemos hecho es dar más... digamos estamos reforzando la estrategia, lo dije desde el principio.”

“El presidente López Obrador tuvo una estrategia, logró disminuir el homicidio; primero estabilizarlo y luego disminuirlo. Cambió la tendencia, que es muy importante, muy importante”.

Mostró una gráfica en la que se ve la tendencia que tuvo el homicidio doloso, que se disparó en el sexenio de Felipe Calderón, aunque con López Obrador se mantuvo la tendencia en el mismo nivel y fue hasta este sexenio que, de acuerdo con esos datos oficiales, ha comenzado a bajar.

“¿A qué le atribuyo esta disminución? Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública; porque por eso cambiamos la ley, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con el CNI, dedicaran buena parte de su trabajo a la investigación y a la inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

“México tiene un Sistema Penal Acusatorio en donde tú tienes que llevar pruebas ante un juez.

En un último elemento, consideró que tiene que haber un sistema mucho más robusto de inteligencia e investigación vinculado con las fiscalías para que se logren carpetas de investigación que deriven en órdenes de cateo o de aprehensión.