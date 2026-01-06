Frente frío 27 cobra fuerza y mantendrá ambiente gélido el miércoles en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en la mitad del país habrá este miércoles heladas y temperaturas inferiores a cero grados.

En su pronóstico para el 7 de enero, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé desde lluvias aisladas hasta chubascos con lluvias puntuales fuertes en 10 estados.

Se prevé que en el transcurso de esta noche el frente frío número 27 sea reforzado sobre el noroeste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Sonora, con posible caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California.

A su vez, se pronostica un descenso en las temperaturas y fuertes rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en dicha región.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, originarán chubascos en Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

También, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio nacional; con ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, además de heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Ambiente muy frío y heladas

Para el miércoles se espera que el frente frío número 27 se extienda sobre el noroeste del territorio nacional, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmosfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias con intervalos de chubascos y rachas fuertes de viento en mencionada región, presentándose lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, y caída de aguanieve o nieve en zonas de los estados mencionados.

Al mismo tiempo, una línea seca sobre Coahuila ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, El ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso y escasa probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio nacional; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente sur de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 07 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 07 de enero:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Nayarit, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas (istmo)

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 07 de enero: